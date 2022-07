Prime Video punta su Lillo, in arrivo una serie dedicata e uno show natalizio

Prime Video scommette su Lillo, in arrivo una serie dedicata al comico e uno show natalizio

Amazon punta tutto su Posaman! Per chi non ha visto Lol – Chi ride è fuori su Prime Video, potrà sembrare un nome sconosciuto, ma così non è. Il suo nome è Pasquale Petrolo ma tutti lo conoscono (e lo amano), come Lillo. Il comico è il protagonista della prossima stagione di Prime Video in cui, fra tanto intrattenimento, serie, cinema e sport, spicca la terza stagione di successo Lol.

Ma prima ci sarà un regalo: lo show, infatti, sarà anticipato dallo speciale natalizio con Lillo, appunto, e Mara Maionchi, Angelo Pintus, Maria Di Biase, Frank Matano, Michela Giraud e Mago Forrest. E proprio da un tormentone di Lol nasce la serie comedy, in arrivo nel 2023, “Sono Lillo”. “Racconta di un Lillo attore che vive in un altro universo - dice il comico - ha raggiunto il successo con il supereroe Posaman ma cerca di liberarsene”.

Tra gli ospiti Corrado e Caterina Guzzanti, Valerio Lundini e Michela Giraud. E, ancora, Lillo sarà protagonista del film “Mai dire kung fu - Grosso guaio all'Esquilino” e di uno special comedy con il suo "socio" di sempre, Claudio "Greg" Gregori.