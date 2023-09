Promozione, da Libero a Il Giornale: Angelucci punta su Gruppo Editoria Italia

La famiglia Angelucci affida la promozione delle sue testate a Gruppo Editoria Italia

Si chiama Gruppo Editoria Italia la società che fornisce servizi di promozione e marketing ai quotidiani che fanno capo alla famiglia Angelucci, Libero, Il Tempo, Il Giornale, il Corriere di Rieti e Viterbo. Contrariamente a quanto scritto in precedenza da Primaonline, la famiglia Angelucci non ha accorpato le sue testate giornalistiche sotto un unico cappello societario, operazione peraltro complicata dato che Libero fa formalmente capo al 100% a una fondazione.

Gruppo Editoria Italia, come riporta Primaonline, si è già mossa in termini di comunicazione, dando il via a una campagna Out-Of-Home per Libero e Liberoquotidiano.it a Roma e Milano.

La campagna fa capo a Emanuele Ranucci, appena nominato direttore marketing del nuovo polo editoriale, il quale può offrire alla società skills ed esperienze fatte come responsabile della comunicazione social del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e, poi, in B2b Communication.