Propaganda Live, ospiti stasera: da Margherita Buy e Capossela

Propaganda Live, ospiti stasera: in studio Margherita Buy e Capossela

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la prima volta sarà ospite l'attrice Margherita Buy, che presenterà tra l'altro l'ultimo film di Nanni Moretti in cui è protagonista, Il sol dell'avvenire.

Emergenza migranti: presente l'ammiraglio - ex portavoce della guardia costiera - Vittorio Alessandro. Per il reportage della settimana Diego Bianchi si è concentrato sulla politica e sulle attività del Senato e della Camera degli ultimi giorni, seguendo prima la discussione sul decreto Cutro e il question time con i ministri Salvini e Piantedosi sui temi di immigrazione e emergenza.

Nel corso della puntata nuova esibizione live di Andrea Pennacchi, mentre ospite musicale sarà il cantautore Vinicio Capossela. In studio gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. In particolare, l'esibizione del musicista Ciccio Merolla che sta spopolando con il suo singolo Malatia.