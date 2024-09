Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro ospita la campionessa olimpica Sofia Raffaeli e l'allenatrice Claudia Mancinelli

Propaganda Live, ospiti stasera: ospiti della puntata la campionessa olimpica Sofia Raffaeli e l'allenatrice Claudia Mancinelli

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la musica sarà presente in studio il cantautore Brunori Sas e per la prima volta si esbirà lo stand upper Horea Sas. Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Ospite della puntata anche la campionessa olimpica Sofia Raffaeli accompagnata dalla sua allenatrice Claudia Mancinelli.

Nel reportage di questa sera Francesca Mannocchi racconterà il lavoro degli attivisti israeliani e ci saranno le testimonianze dei sopravvissuti all'attacco di Jit, il villaggio palestinese attaccato in estate da 100 coloni armati.

Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.