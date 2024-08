Chi è Claudia Mancinelli, l’allenatrice di Sofia Raffaeli è virale sui social (ed ex attrice in serie tv famosissime)

Chi è Claudia Mancinelli, l’allenatrice di Sofia Raffaeli medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Sofia Raffaeli ha vinto una medaglia di bronzo bellissima alle Olimpiadi di Parigi 2024. E dietro a questo successo c'è non solo il talento, ma anche tanti sacrifici e il grande lavoro che la campionessa di ginnastica ha compiuto con Claudia Mancinelli che nell'ultimo anno è divenuta il suo allenatore (da settembre 29023 per la precisione).

Claudia Mancinelli, l'intuizione da medaglia nella prova di Sofia Raffaeli a Parigi 2024

Ma c'è di più. Nel corso della finale olimpica nella gara individuale dell’all-around, il coach di Sofia Raffaelli è stata pronta a inoltrare un reclamo verso la giuria: è andata al tavolo dei giudici e ha messo in evidenza una loro valutazione errata. Il gesto tempestivo di Claudia Mancinelli ha messo i giudici nella condizione di fare una revisione del punteggio assegnato alla ginnasta italiana nel corso della prova di Parigi 2024 e grazie ai pochi decimali ottenuti è così riuscita staccare definitivamente l’avversaria che le contendeva la medaglia di bronzo. Una reazione divenuta in poco tempo virale che ha regalato all'allenatrice una ideale medaglia d'oro olimpica sui social.



Chi è Claudia Mancinelli, l’allenatrice di Sofia Raffaeli (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024) ex attrice tra film e serie tv

Claudia Mancinelli è stata ginnasta e anche attrice. La coach di Sofia Raffaeli al cinema ha girato diverse pellicole: da “Cenere” a “Fratelli Unici” passando per “Emmanuel” (in cui era protagonista). Non solo grande schermo, ma anche serie Tv: qui ricordiamo “Un posto al sole”, “Che Dio c’aiuti” e “Non smettere di sognare”. Senza dimenticare campagne pubblicitarie come quella della Campari, di Infostrada e del Monte dei Paschi di Siena.