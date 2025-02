Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro fa il punto sul caso Almasri dopo l'informativa al parlamento

Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro intervista lo scrittore ed ex magistrato Carofiglio

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la musica sarà presente in studio Koko-Jean Davis. Zoro poi intervista lo scrittore ed ex magistrato, Gianrico Carofiglio. Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Francesca Schianchi.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi ha approfondito l'informativa sul caso Almasri dei Ministri Nordio e Piantedosi alla Camera e al Senato..

Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana oltre allo lo stand Upper Carmine del Grosso.