Pubblicità 2024: da Lundini a Paola Di Benedetto, Paltrinieri.. spot al via

EDENRED VA ON AIR CON LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA CON VALERIO LUNDINI. FIRMA JAKALA

Edenred Italia presenta la nuova campagna pubblicitaria dedicata al suo Ticket Restaurant. Arriva un nuovo spot con la partecipazione speciale del comico e conduttore italiano Valerio Lundini. “Per il secondo anno Valerio Lundini è il protagonista dello spot di Edenred Italia”, ha dichiarato Giorgio Sacconi, Digital & Media Managing Director di Jakala. “Con la sua partecipazione prosegue e si potenzia il percorso intrapreso con la campagna precedente di associazione con il brand e di riconoscibilità del marchio per un pubblico trasversale e sempre più ampio. Quest’anno Valerio non si è limitato al contributo già prezioso di interpretazione e arricchimento dello script, ma ha lavorato in prima persona all’idea creativa insieme al nostro team creativo”.

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI GENERALI JENIOT

Generali jeniot, la società del Gruppo Generali dedicata allo sviluppo di servizi innovativi nell’ambito della Connected Insurance e dell’IoT, prosegue con la comunicazione di NEXT, la soluzione che unisce le funzioni di scatola nera e di telepedaggio. YAM112003 ha ideato una campagna di comunicazione digital. Concept, che punta a soddisfare le esigenze del target di riferimento. Al layer razionale, il racconto delle feature di prodotto e delle sue performance, l’agenzia ha aggiunge un layer emozionale: un effetto nostalgia capace di scaldare la comunicazione e di avvicinare il target al prodotto.

GRISBÌ LANCIA IL NUOVO GUSTO CON BAILEYS: ECCO LA CAMPAGNA

“Unveiled Pleasures” è la campagna digital firmata e pianificata da Different, per il lancio del nuovo gusto di Grisbì in collaborazione con Baileys. Il marchio del Gruppo Vincenzi e l'irish cream hanno invitato gli utenti a "vivere il piacere in modo autentico, pieno e libero, anche quando è unconventional, proprio come la limited edition in collaborazione con Baileys".

“Anche questa nuova collaborazione – spiega Cristian Mòdolo, direttore Marketing del Gruppo Vicenzi – è dedicata alle Grisbì Lover, che sanno esattamente chi sono e non si fanno problemi a condividere la loro vera identità con il mondo. Grisbì con crema Baileys è una ennesima “coccola” e il suo gusto richiama il calore di una piacevole serata di relax sul divano.”

“La campagna ha supportato strategicamente il lancio della special edition facendo leva sulla notorietà di Baileys per rafforzare il posizionamento di Grisbì. Incontrandosi, i due brand hanno permesso alle persone di immergersi nella sfera del piacere personale autentico”, conclude Tommaso Bonfadelli, Head of Business di Different.

UBER VA ON AIR CON “DOVE VUOI”

Uber presenta la nuova campagna “Dove Vuoi”, comunicazione pianificata da PHD, agenzia media di comunicazione e marketing di Omnicom Media Group, Associata UNA, con la la firma creativa di Curve Creative Studio. "Dove vuoi è una campagna che vuole evidenziare le caratteristiche tipiche del nostro servizio, ovvero semplicità e immediatezza", ha commentato Marco Ferrara, Senior Marketing Manager di Uber Italia. "Con questa campagna vogliamo diventare un brand di riferimento per la mobilità in Italia come già avviene in molti altri paesi e i nostri dati ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione perché, in generale, riscontriamo una gran voglia di Uber da parte degli utenti italiani".

SAN VALENTINO, ITA AIRWAYS CELEBRA GLI INNAMORATI NELLA NUOVA PUBBLICITÀ

Ita Airways, in occasione della festa di San Valentino, celebra l’amore attraverso un’offerta dedicata. Dal 12 al 14 febbraio sarà infatti possibile acquistare i voli della compagnia con uno sconto fino al 20% per volare in Italia, Europa e Stati Uniti. A supporto dell’offerta, Ita Airways lancia una campagna pubblicitaria ad hoc per gli innamorati che sarà online sul sito web e sui canali social ufficiali della compagnia dal 12 al 14 febbraio. Guarda qui lo spot



ALLIANZ DIRECT, PARTE LA NUOVA CAMPAGNA

Allianz Direct torna in comunicazione con una nuova campagna dedicata al restyling e alla rivisitazione grafica del logo e del sito web. Firma la creatività Alfred, con adattamento per il mercato italiano di EY Yello. Pianifica Carat

FRATELLI BERETTA VA ON AIR CON UNA CAMPAGNA DEDICATA ALLA LINEA PURO

Fratelli Beretta torna in comunicazione con il nuovo spot “è buono vero, è buono puro”. Campagna con la firma creativa dell’agenzia EY Yello e pianificata da Hearts & Science Italia su carta stampata e canali digitali in due periodi distinti. Dal 12 al 25 febbraio e dal 13 al 26 maggio 2024, la campagna pubblicitaria avrà spazio sulle principali testate nazionali, quotidiane e periodiche, generaliste e lifestyle, dei gruppi editoriali RCS, GEDI e Condè Nast, oltre che sul digitale su Giallo Zafferano, Ohga e Cookist. Enrico Farina, Responsabile Marketing del Gruppo Fratelli Beretta, commenta: “Con questa campagna vogliamo celebrare gli elementi distintivi della linea Puro che è per noi il punto di incontro fra innovazione, trasparenza e qualità, oltre che il frutto di un accurato lavoro di ricerca e sviluppo. È una gamma su cui vogliamo continuare ad investire perché rispecchia le esigenze di una parte sempre più ampia di consumatori che ricerca naturalità e qualità non solo nel gusto ma in tutta la filiera, con un’attenzione crescente verso ricette essenziali, prive di additivi, lattosio e glutine, che esaltino il meglio della materia prima. Da qui la scelta della parola che dà il nome alla linea e che è la sintesi perfetta di questo percorso: purezza”.

GREGORIO PALTRINIERI E GRANAROLO

Granarolo e Gregorio Paltrinieri, nuotatore campione del mondo e campione olimpico, di nuovo insieme per tutto il 2024. Tante le attività previste, partendo dal ritorno in comunicazione su tv e web della campagna “Prenderci gusto a stare bene”, ideata e sviluppata dall’agenzia creativa Nadler Larimer & Martinelli.

Gregorio Paltrinieri Lapresse



CASAR È ON AIR CON UN NUOVO SPOT TV SU MASTERCHEF E GAMBERO ROSSO

Casar srl, azienda sarda di proprietà del Gruppo Isa, società della distribuzione sarda appartenente a Gruppo VéGé, lancia una campagna tv che punta a far conoscere al grande pubblico nazionale i nuovi sughi pronti. La creatività è di Publimage il plannig by Pubblicitari Riuniti, brand di Gruppo Todeschini, che offre diversi servizi in ambito marketing e comunicazione, tra cui pianificazione media, digital, produzione e eventi. L’azienda, che da oltre 60 anni trasforma pomodori coltivati esclusivamente nelle campagne della Sardegna, ha scelto il mondo Food di Sky con Masterchef e Gambero Rosso abbinati all’informazione e all’approfondimento di Sky Tg24 Primo Piano.

La campagna TV è incentrata su uno spot istituzionale di 30 secondi in programmazione da domenica 11 fino a sabato 24 febbraio sui canali Sky Uno, su Sky Gambero Rosso Channel e Sky Tg24 Primo Piano per un totale di 160 passaggi.

SORGENIA TORNA IN TV CON BEBE VIO E LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA FIRMATA RED ROBIGLIO&DEMATTEIS

L'esperienza e l'identità di operatore italiano specializzato nella produzione di energia, nato 25 anni fa con la liberalizzazione del mercato: è il tema della nuova campagna di comunicazione di Sorgenia, on air da domenica 11 febbraio sulle principali emittenti televisive.

CHIQUITA: AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA GLOBALE POP BY NATURE CON L’ARTISTA ROMERO BRITTO

Chiquita lancia la campagna “Pop by Nature”, una fusione tra arte e natura nata dalla collaborazione con l’artista di fama internazionale Romero Britto, pittore, scultore, serigrafo brasiliano neo-pop e fondatore dell'Happy Art Movement.