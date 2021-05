Pubblicità, aria di ottimismo: a marzo gli investimenti crescono a +30,7%

Pubblicità, raccolta marzo in crescita del 30,7%. Porta il primo trimestre in positivo (+3, 4%)

Aria di positività per il mercato della pubblicità in Italia. Il mese di marzo chiude in positivo, con una crescita del 30,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, e porta la raccolta pubblicitaria del primo trimestre a +3,4%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti 'Over The Top', l'andamento nel periodo gennaio-marzo si attesta a -1,4%.

"A marzo riprende la crescita come ormai chiaramente diversi segnali avevano preannunciato. - spiega Alberto Dal Sasso, Ais managing director di Nielsen -. Una crescita robusta che porta il trimestre in segno positivo, il che è importante per tutta l'industry. Ma se vogliamo valutare meglio questo segnale può essere utile ricordare che il confronto con il primo trimestre degli ultimi tre anni precedenti l'anno del covid-19 fa segnare ancora un po' di sofferenza, vale a dire una perdita in media del 6,2%. Mancano dunque all'appello per tornare alla linea di crescita pre-crisi circa 125 milioni, che potranno tornare a contribuire alla crescita nei prossimi mesi anche grazie agli eventi".

La TV è in crescita del 39,2% a marzo e chiude il trimestre a +5,9%

In positivo anche i quotidiani, che a marzo crescono del 12,4%, consolidando il primo trimestre a -6,7%. Sempre in negativo i periodici, sia nel singolo mese che per il trimestre, con cali rispettivamente del 24,7% e e del 32,2%.In positivo anche la radio che cresce del 26,5% a marzo e chiude il trimestre a -17%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising nel primo trimestre dell'anno chiude con un +12,1% (+6,4% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).

Ancora in difficoltà l'outdoor (-59.6%) e il Transit (-65,8%). Il direct mail è sempre in negativo (-10,5%) ma riduce le perdite. I fatturati di go tv e cinema non sono disponibili. I settori merceologici che sono in crescita nel trimestre sono 11, ma sono 18 i settori in positivo nel singolo mese di marzo, A marzo tornano ad investire cura persona (+87,7%), automobili (56,7%) e alimentari (+15,2%).

Per quanto concerne i comparti con una maggiore quota di mercato, si evidenziano nel trimestre gli andamenti negativi di farmaceutici/sanitari (-10%) e media/editoria (-11,8%) e gli andamenti positivi di distribuzione (+37,6%), abitazione (5,4%) e telecomunicazioni (+13,3%) "Riprendere la linea di crescita di medio periodo è possibile ed i margini ci sono per le note condizioni del nostro mercato. L'andamento sostenuto dei vaccini è stato uno dei driver di crescita congiunturale del PIL negli Stati Uniti (+1.6%) nel primo trimestre, non è un caso che la zona euro veda ancora una contrazione dello 0.6%. Questo per dire che il cambio di passo che stiamo vedendo potrà portare beneficio ai consumi, e dunque in linea mediata anche agli investimenti", spiega Nielsen.