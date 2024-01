Pubblicità, crescono gli investimenti sul digitale. Boom delle app

Gli investimenti pubblicitari relativi al gennaio-dicembre 2023, rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio Fcp-Assointernet si attestano al +2,4%, nonostante il decremento registrato nel mese di dicembre (-9,3%), in controtendenza rispetto al favorevole trend annuale.

Come scrive Primaonline, sempre a livello annuo le analisi in termini di device evidenziano una crescita significativa dell’aggregato Desktop/Tablet” (+ 4,8%), a fronte di un lieve decremento della voce Smartphone (- 0,8 %).

Nel 2023 si conferma particolarmente significativo il dato relativo alla fruizione dei contenuti pubblicitari tramite “App” (+11,2%), con un andamento particolarmente favorevole rispetto alla fruizione in modalità “Browsing”, anch’essa comunque in crescita (+ 1,7%).

In riferimento agli andamenti dei settori merceologici, il 2023 conferma il trend positivo della maggior parte dei comparti economici. Risultano in particolare da evidenziare, come scrive Primaonline, i riscontri riferibili ad Alimentari, Automotive, Distribuzione, Farmaceutici. Bevande, Gestione Casa, Turismo/Viaggi.