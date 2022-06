Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di questa sera 6 giugno 2022

Quarta Repubblica, le anticipazioni di questa sera 6 giugno 2022: Renzi e Salvini ospiti di Porro

Un confronto sui referendum sulla giustizia con il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi e con l'ex presidente dell'Anm e segretario di Area Eugenio Albamonte e un'intervista con il leader della Lega Matteo Salvini saranno al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talkshow di Nicola Porro in onda domani, lunedì 6 giugno, in prima serata su Rete4.

Servizi, aggiornamenti in diretta e analisi saranno dedicati alla situazione in Donbass, alle trattative per un cessate il fuoco e al blocco delle esportazioni del grano ucraino con il rischio di arrivi in massa sulle coste italiane di migranti a causa della crisi alimentare.

Il faccia a faccia della settimana sarà con lo storico ed editorialista del “Corriere della Sera” Ernesto Galli della Loggia. Tra gli ospiti di Nicola Porro: Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Marco Lillo, Cristina Giuliano e Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri, Hoara Borselli. Come sempre, il punto di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

