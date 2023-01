Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà del pontificato di Benedetto XVI, Qatar-gate, spoils system, Covid in Cina e i blitz degli eco-attivisti

Oggi 9 gennaio 2023 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con la prima puntata del nuovo anno come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia.

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, e il vaticanista Piero Schiavazzi si confronteranno sulla figura e sul pontificato di Benedetto XVI domani sera. Il progamma si occuperà anche degli sviluppi da Bruxelles sull'inchiesta per corruzione ormai nota come Qatar-gate, dello scontro tra maggioranza di governo e Pd sullo spoils system, della nuova ondata di contagi da Covid in Cina e del dibattito aperto sui blitz, l’ultimo con vernice lavabile contro la facciata di Palazzo Madama, in nome dell’emergenza del cambiamento climatico.

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera 9 gennaio 2023

Parteciperanno al dibattito il deputato e responsabile dell'organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, Brando Benifei, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, il sociologo Luca Ricolfi, il magistrato Alfonso Sabella, l'ecoattivista di Ultima Generazione, Carlotta Muston, Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Matteo Pucciarelli, Hoara Borselli. Dopo la pausa natalizia, riprendono le incursioni di Gene Gnocchi.