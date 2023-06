Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: gli attivisti bloccano le opere

​​​​​​Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà di green, opere incompiute e guerra in Ucraina

Oggi 12 giugno 2023 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà il green con le opere bloccate dagli ambientalisti e le polemiche sulla decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito alla fascia verde della Ztl. E ancora, un focus sulla guerra in Ucraina con tutti gli ultimi aggiornamenti.

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera 12 giugno 2023

Parteciperanno al dibattito: Simona Malpezzi, Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Italo Bocchino, Alessia Morani, Angelo D'Orsi e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi.