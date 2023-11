Quarta Repubblica, ospiti: il rapporto tra Università italiane e Palestina

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà del rapporto tra Università e Palestina e del patto Italia-Albania per i migranti

Oggi 13 novembre torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà il conflitto in Medio Oriente. Un viaggio nell’Università italiane racconterà la saldatura tra il mondo accademico e associazioni palestinesi vicine ad Hamas. Si ritornerà a parlare di immigrazione e giustizia, dopo l’accordo tra Italia e Albania, e di attualità con la manifestazione in piazza contro il governo Meloni delle opposizioni.

Parteciperanno al dibattito - fra gli altri - Paolo Mieli, Angelo d’Orsi, Andrea Ruggieri, Simonetta Matone, Susanna Turco e Roberto Vannacci.