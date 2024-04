Quarta Repubblica stasera: le follie del politicamente corretto nelle scuole

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: si parlerà di elezioni europee, fascismo nel governo Meloni e politicamente corretto

Oggi 22 aprile 2024 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale è la politica con i risultati in Basilicata e le candidature per le elezioni europee. A seguire le accuse di fascismo al governo Meloni e le follie del politicamente corretto in Italia con il nostro viaggio tra scuole e università.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Fausto Biloslavo, Luca Barbareschi, Giovanni Sallusti, Rosi Caligiuri, Lucetta Scaraffia.