Quarto Grado, anticipazioni: Kata e gli ultimi sviluppi sul caso Resinovich

Quarto Grado, anticipazioni stasera: il rapimento di Kata e gli ultimi sviluppi sul caso Resinovich

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con con la vicenda di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno. Col passare dei giorni spuntano nuovi dettagli, ma la chiave del mistero sembra possa essere l’albergo nel quale la bimba viveva con i genitori. L’edificio potrebbe rivelarsi un elemento-chiave, per il ritrovamento della piccola.

Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich. Il gip di Trieste ha chiesto nuovi esami, per verificare il giorno e le cause del decesso della donna. Nuovi indizi potrebbero far capire se la morte di Lili sia stata per suicidio o un caso di omicidio.