Liliana Resinovich, ora si indaga per omicidio. "25 punti da chiarire"

Nuove indagini sulla morte di Liliana Resinovich

Proseguiranno le indagini sulla morte di Liliana Resinovich. Il gip di Trieste Luigi Dainotti si è pronunciato sulla richiesta di archiviazione per suicidio e in base alle opposizioni presentate dai famigliari. È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio volontario, e le indagini proseguiranno per 6 mesi. Lo scrive il sito www.ilgiornale.it.