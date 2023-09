Quarto Grado, anticipazioni stasera: novità sui casi di Kata e Alessia Pifferi

Quarto Grado, anticipazioni stasera: si parlerà del caso della piccola Kata e di Alessia Pifferi, la 37enne che ha ucciso la figlia di 18 mesi

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si torna sulla vicenda della piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno, a Firenze. La madre, disperata, continua ad appellarsi a chiunque possa sapere qualcosa e possa aver visto anche il minimo dettaglio per cercare di ritrovarla.

Al centro della puntata anche il caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana di 18 mesi, morta di stenti dopo essere stata lasciata a casa da sola per sei giorni. La donna, davanti alla Corte d'Assise di Milano, ha dichiarato di aver agito in quel modo per amore del suo ex compagno.

A Quarto Grado, inoltre, restano confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.