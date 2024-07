Quarto Grado, anticipazioni: la madre di Saman torna in Italia, cosa dirà?

Quarto Grado, anticipazioni stasera: il programma torna sui casi di Alessia Pifferi e Saman Abbas

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana. 18 mesi, la bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni. In vista del processo d’Appello, per la donna, condannata all’ergastolo, la difesa ha annunciato la richiesta di una nuova perizia psichiatrica: riuscirà a dimostrare che Diana era incapace di intendere e volere, quando ha lasciato da sola la bambina?

Al centro della puntata, anche la vicenda di Saman Abbas, la ragazza uccisa a 18 anni nelle campagne di Novellara, fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. È atteso a breve il rientro in Italia di Nazia Shaheen: la madre di Saman chiarirà il mistero su eventuali complici del delitto?

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.