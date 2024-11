Quarto Grado, anticipazioni stasera: omicidio Cecchettin, ora emergono tutti i dettagli della relazione tossica con Turetta. I temi della puntata

Quarto Grado, anticipazioni stasera: il programma torna sui femminicidi di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con con la vicenda di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ossessivo fidanzato Filippo Turetta, la mattina dell’11 novembre 2023. L’accusa ha chiesto l’ergastolo, mentre la difesa afferma non ci sia stata premeditazione.



Nel corso della puntata, si torna anche sullo sconcertante caso di Giulia Tramontano, la 27enne al settimo mese di gravidanza, uccisa a coltellate e dopo mesi di avvelenamenti, il 27 maggio 2023, dal padre del nascituro Alessandro Impagnatiello. L’uomo è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano. I giudici hanno riconosciuto tutte le accuse contestate, con l’esclusione dell'aggravante dei futili motivi. A Impagnatiello è stata inflitta un'ulteriore pena di 7 anni, per interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Secondo quanto stabilito dalla Corte, l'ex barman dovrà anche scontare tre mesi di isolamento diurno e risarcire con 200mila euro la madre e il padre di Giulia, e con 150mila euro a testa i fratelli Chiara e Mario.



A Quarto Grado confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.