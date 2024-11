Turetta a Cecchettin: "Se non mi dai la buonanotte...". Controllava anche il numero di cuori nei messaggi. Le chat

Giulia a Filippo: "Mi stai cominciando a fare paura". Tre giorni dopo è stata uccisa da Turetta con 75 coltellate

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta anche dopo essersi lasciati continuavano a sentirsi, ma era lui ad imporlo. Quello che emerge dalle chat tra i due ex fidanzati pubblicate è una vera e propria ossessione del ragazzo che poi ha ucciso Giulia con 75 coltellate. Turetta vuole a tutti i costi il messaggio della "buonanotte", e vuole che quello - riporta Il Corriere del Veneto - sia l’ultimo messaggio di Giulia prima di andare a letto. Controlla l’orario dell’ultimo accesso su WhatsApp della 22enne, quasi come a controllare di essere l’ultimo pensiero della giovane. "C’è stato un periodo in cui dopo esserci detti "Buonanotte" mi mandava sticker finché non vedeva che non ricevevo più messaggi per controllare che fossi davvero andata a dormire". Filippo addirittura controllava il numero di cuori mandati da Giulia nel messaggio, si irritava se erano meno del giorno precedente.

Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023, non si sentiva libera con l’ex fidanzato reo confesso Filippo Turetta. E non lo era. "Pippo sei ossessionato signore! Sei uno psicopatico!", gli scrive Giulia stessa l’8 novembre, tre giorni prima di essere brutalmente uccisa con 75 coltellate. Non stanno più insieme dal 31 luglio, dopo un anno e mezzo di relazione, ma il nomignolo fa intendere che una qualche vicinanza tra i due è rimasta. "Che cosa devo fare? Lasciarti dirmi quando fare che cosa e controllarmi? Io sinceramente non lo trovo corretto, ok? Quindi io mi sto comportando solo di conseguenza a come ti comporti tu. Se tu ti comporti di merda come uno psicopatico, io mi comporto di conseguenza allontanandoti. Allontanandomi, Pippo. Perché mi stai cominciando a fare paura". Dopo tre giorni Giulia è stata uccisa da Filippo.