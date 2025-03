Quarto Grado, anticipazioni stasera: si riapre il caso di Garlasco, poi le ultime novità sull'omicidio di Pierina Paganelli

Quarto Grado, anticipazioni stasera: si parlerà dei casi di Chiara Pioggi e Pierina Paganelli

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con la clamorosa svolta sul caso di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007. Per il delitto è stato condannato a 16 anni in via definitiva l’ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi.

Adesso, dopo 18 anni, il colpo di scena: torna nel registro degli indagati Andrea Sempio, all’epoca già oggetto di indagini.

L’uomo, in attesa dell’esito del test del DNA, sostiene la sua totale estraneità ai fatti e di non aver mai toccato Chiara. Punti interrogativi sulla vicenda restano, e non pochi.



Nel corso della puntata, si torna anche sulla vicenda di Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi colloca Louis Dassilva sulla scena del crimine, ma lui smentisce con: "Solo bugie!".



Confermati, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.