Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi convocato dalla polizia stradale: "Smentito l'alibi di Dassilva per l'incidente di Saponi"

Omicidio Pierina Paganelli: Loris Bianchi, fratello di Manuela, è stato convocato per chiarire la posizione di Dassilva al momento dell'incidente del cognato Giuliano Saponi

Il caso di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta nel garage della sua casa di Rimini, continua a riservare sorprese. Ieri mattina Loris Bianchi, il fratello di Manuela Bianchi, nuora della donna uccisa con 29 coltellate, è stato convocato d'urgenza dalla polizia stradale. L'uomo, accompagnato dal consulente Davide Barzan, è stato interrogato come persona informati sui fatti in merito all'incidente di Giuliano Saponi, marito della sorella. Manuela aveva detto agli inquirenti che Loris aveva visto Louis Dassilva andare a correre la mattina in cui Giuliano veniva investito.

L'avvocato di Loris Bianchi afferma che "Valeria Bartolucci ha sempre dichiarato a furor di telecamere di trovarsi, unitamente al coniuge Dassilva, a un funerale nei pressi di Pesaro. Tuttavia, tale versione è stata smentita dalle risultanze investigative, tra cui l’analisi delle celle telefoniche, che ne hanno rilevato incongruenze rispetto alla ricostruzione fornita. Questa convocazione ancora una volta dimostra la veridicità dell’interrogatorio di Manuela Bianchi reso dinanzi al pm Paci".

Al momento Louis Dassilva è l'unico in carcere per il delitto di Pierina Paganelli. Il metalmeccanico 35enne aveva una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, ora accusata di favoreggiamento personale. La donna aveva raccontato al sostituto procuratore Daniele Paci di avere sospetti sull'amante di origini senegalesi anche per quanto riguarda l'incidente del marito. Giuliano Saponi il 7 maggio 2023 era stato ritrovato privo di sensi in un fosso mentre andava a lavoro in bicicletta.