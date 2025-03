Quarto Grado, ascolti tv top e non solo: Nuzzi lancia i podcast sui grandi misteri d'Italia. La 1° stagione...

Quarto Grado, da Rete 4 al podcast

Il venerdì sera nella prima serata di Rete 4 (con ascolti tv da podio assoluto in scia a Rai1 e Canale 5) e ora anche i podcast: la nuova frontiera di Quarto Grado - condotto da Gialuigi Nuzzi e Alessandra Viero - è partita in queste ore sulle principali piattaforme di streaming audio.

Si parte con le prime due puntate del nuovo formato originale “Quarto Grado – Il Podcast ”, estensione del programma d'approfondimento sulla cronaca nera. Il racconto dei casi più famosi in Italia è curato proprio dai due presentatori.

Quarto Grado – Il Podcast, focus sull'omocidio di Yara Gambirasio nella prima stagione

Otto episodi (in uscita il martedì) per la prima stagione del podcast di Quarto Grado che sarà dedicata a uno dei casi più controversi degli ultimi anni, quello di Yara Gambirasio, la ragazzina di Brembate di Sopra trovata senza vita il 26 febbraio 2011 e per cui è stato condannato in via definitiva all'ergastolo Massimo Bossetti.

Nel corso delle puntate di “Ignoto 1 – L'Assassino di Yara” sarà possibile ascoltare una ricostruzione dettagliata del caso: testimonianze, analisi, interviste di repertorio, atti processuali e approfondimenti esclusivi. Ogni episodio analizza diverse sfumature della vicenda offrendo nuovi spunti di riflessione e analisi.