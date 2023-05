“Quel ramo del lago di Garda”, la gaffe di Bortone palesa il declino della Rai

Oggi è un altro giorno, doppia clamorosa figuraccia di Serena Bortone. VIDEO. Voci di trattative con Discovery per una nuova conduzione

Clamorosa doppia gaffe di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno (Rai 1) per far ridere l’Italia, verrebbe da aggiungere. Infatti la conduttrice televisiva ha fatto un doppio ruzzolone carpiato con avvitamento commemorando la ricorrenza dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, poeta e romanziere famoso in tutto il mondo.

In studio c’era il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin che ha strabuzzato gli occhi quando la Bortone ha fatto il primo volo sull’incipit dei Promessi Sposi: “Quel ramo del lago di Garda…”. Il ministro ha però un provvidenziale riflesso patellare e la corregge tosto e ratto: “Quel ramo del lago di Como…!”, dice Pichetto con la faccia del nonno che se la prende con la nipote ciocca.

"Quel ramo del lago di Garda...". Oggi Serena Bortone era un po' emozionata davanti al Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.



E dopo incespica ancora un po' prima di lasciare la linea, finalmente, al Tg1.



Ahi, ahi, stagione un po' complessa, la sua. pic.twitter.com/5nJDNuD1Nc — Gennaro Marco Duello (@gmduello) May 22, 2023

La Bortone si accorge di quello che ha detto, diventa rossa come un tizzone acceso e con la sua giacchetta blu pare la maglia del Bologna. Ride imbarazzata ai limiti della crisi di nervi, il suo subconscio l’ha già avvertita di quello che ha combinato, ma la toppa è - come avviene in molti casi - peggio del buco.

Infatti, non contenta insiste: “Che volge a mezzogiorno, tra due catene “non indistinte” di (…), vado a memoria, non mi ero preparata”. Secondo errore perché Manzoni scrive altro: "fra due catene non interrotte di monti". La Bortone si accorge della seconda gaffe e la butta – come si suol dire - in caciara ridendo a crepapelle, mentre scorrono i salvifici titoli di coda e la linea passa al TG1 evitandole ulteriori figuracce.