"Quella pizza con Spalletti a Palazzo Chigi". La prima del Riformista con Renzi alla direzione

Renzi presenta il suo Riformista: "Non sarà il gazzettino di Italia Viva"

“Non sarà un gazzettino di partito”. Matteo Renzi, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti in onda ieri sera su Rai 1, ha ufficialmente lanciato il nuovo Riformista. In edicola questa mattina di mercoledì 3 maggio, la prima del giornale diretto dall’ex premier parte con un’intervista (fatta dallo stesso Renzi) a Luciano Spalletti, dando ampio spazio al “miracolo Napoli” che, secondo il leader di Italia Viva, rappresenta “un bellissimo segnale per l’Italia”.

E non perde tempo per lanciare la prima stoccata alla premier da direttore di giornale. “Quando la Meloni dice ‘ho abbassato le tasse’. É vero o no? Sì. Quando dice ‘ho abbassato le tasse più di tutti nell’ultimo decennio’, è vero o no? Falso”, spiega.

“Non andremo – prosegue – sulle posizioni tipiche: la destra dice ‘Flat tax’, falso. Non la faranno mai. La sinistra dice ‘patrimoniale’: speriamo non la facciano. Nel mezzo c’è un area riformista, di persone di buon senso, che dice ‘iniziamo ad abbassare quello che si può abbassare’. Questo vale per le tasse, per l’ambiente. Il Riformista è lo spazio di quelle persone che dicono facciamo quello che si può fare senza troppi voli pindarici”, scrive il nuovo direttore del quotidiano.

Spazio, poi, al confronto di idee diverse. E sotto questo fronte, il direttore editoriale (che viene affiancato dall’ex deputato di Fi Andrea Ruggeri come direttore responsabile) inaugurerà questo spazio del giornale approfondendo la ricandidatura del presidente americano Biden. “Oggi ero in Parlamento e ho chiesto alla Camusso di fare un pezzo contro il Jobs Act e Nannicini lo farà a favore. In sintesi, sarà un luogo di dibattito, contro la cancel culture”.