Quirinale, sesto giorno di votazione e trattative. Il web si scatena ancora

Quirinale, l'ironia dei social

La notte non ha portato consiglio fra le forze politiche e prima della settima votazione per l'elezione del Quirinale a Montecitorio, in rete circolano i soliti meme divertentissimi sull'appuntamento che da una settimana sta tenendo bloccato il Parlamento. Settimo scrutinio: sarà la volta buona? Pare di no...

