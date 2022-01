Quirinale, settimo scrutino al via. E Letta pensa al Mattarella bis

Il settimo scrutino nel sesto giorno di votazioni. La diretta

Il grande gioco del Quirinale è arrivato al suo sesto giorno. veti contro veti hanno bloccato fino ad ora la partita. Ora Lega, M5S e Fratelli d’Italia convergono verso “un presidente della Repubblica donna”. Gli indizi sembrano portare a Elisabetta Belloni, la prima donna nella storia della Farnesina a essere nominata Segretario generale e prima donna in Italia alla guida dei servizi segreti, che attualmente dirige. Ma Forza Italia, Italia Viva e parti del Pd dicono no e risalgono le quotazioni di una richiesta fra i grandi elettori per un Mattarella bis. Chi sarà il prossimo capo dello Stato? Segui su Affaritaliani.it la diretta e non perdere tutte le ultime notizie.

Quirinale, in attesa del vertice, voto dei gruppi "in ordine sparso"

E' in corso la prima chiama dei senatori del settimo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Dopo la nuova fumata di ieri sera e le nuove tensioni che si sono registrate tra gli schieramenti e all'interno delle stesse alleanze, e in attesa che si tenga l'atteso vertice di maggioranza, le coalizioni stanno votando un po' in ordine sparso. I senatori del Pd non stanno rispondendo alla prima chiama, cosi' i senatori di Lega e FdI, mentre i senatori di Iv rispondono alla chiama, risultando quindi presenti (l'orientamento e' votare scheda bianca). Non stanno rispondendo alla prima chiama i seantori di Leu, orientati anche loro a votare scheda bianca nella seconda. Non rispondono alla chiama neanche i senatori di M5s. I senatori di Forza Italia si stanno invece astenendo alla prima chiama.

Quirinale, manca Conte, vertice di maggioranza aggiornato

Matteo Renzi guadagna in fretta il Transatlantico per andare a votare. E' contrariato, come spesso gli succede in questi ultimi giorni: "Non abbiamo potuto riunirci, abbiamo aspettato invano Giuseppe Conte. Era l'unico assente". Il leader d'Italia Viva si riferisce all'atteso vertice di maggioranza in cui si tentera' di dare una svolta ai colloqui fra i leader per l'elezione del Presidente della Repubblica. "C'erano tutti", riferisce Renzi: "Matteo Salvini, Antonio Tajani, Enrico Letta, Roberto Speranza...Mancava solo lui. Io non capisco". Li' vicino passa Maria Elena Boschi, ascolta quello che il senatore sta dicendo e si lascia andare a una battuta: "Avra' avuto judo".

Quirinale, la maggioranza si astiene o non risponde alla chiama

I senatori della maggioranza che sostiene il governo Draghi o non hanno finora risposto alla chiama per la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica o si stanno astenendo.

Quirinale, il Pd apre a Mattarella bis. Letta: intesa o assecondare la saggezza del Parlamento saggio

Senza un accordo che tenga insieme maggioranza di governo e maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica, "sosterremo la saggezza del Parlamento". E la saggezza del Parlamento si sta esprimendo, in queste ore, votando il nome di Sergio Mattarella. Enrico Letta lo annuncia alla riunione dei grandi elettori del Partito Democratico strappando applausi a gruppi che, per sua stessa ammissione, hanno faticato a capire quale fosse il senso del dibattersi dei leader fra vertici, riunioni e dichiarazioni alle Tv. "Se fossi stato nei vostri panni avrei guardato ai generali e avrei detto ma che c...stanno facendo? Pero' avete capito facilmente che e' stato tutto un gioco di surplace decisivo perche' il risultato di ieri mattina andasse li' dove doveva andare", ha spiegato Letta riferendosi alla 'bocciatura' dell'ipotesi Casellati, su cui aveva puntato il centrodestra. La partita e' ricominciata nella serata di ieri, attorno al nome di Elisabetta Belloni, 'bruciato' da quella che Leta chiama "la logica Salvini".

Il segretario dem, infatti, spiega: "Si e' ragionato di vari nomi, tanti, dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini. Attorno a tutti questi nomi si e' cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua", ha aggiunto Letta. "Appena cio' e' accaduto Salvini e' uscito con la solita logica del 'sono io che do le carte'. Questo ha creato un cortocircuito anche coi Cinque Stelle". Oggi, pero', "si riparte con un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in piu': il centrodestra si e' formalmente spaccato. Politicamente e' un punto essenziale", osserva il leader dem per il quale "nelle discussioni all'interno della maggioranza, tutto il possibile perche' la quadratura de cerchio avvenga. La coerenza tra maggioranza di governo, due coalizioni e una maggioranza che regge il Presidente della Repubblica".

E' quello che si cerchera' di fare nel vertice di maggioranza, in cui Forza Italia sedera' in autonomia rispetto a Salvini e al resto del centrodestra. "Noi dobbiamo tentare nelle discussioni all'interno della maggioranza, tutto il possibile perche' la quadratura de cerchio avvenga. La coerenza tra maggioranza di governo, due coalizioni e una maggioranza che regge il Presidente della Repubblica", avverte Letta. Se poi questa quadratura non dovesse essere trovata, la palla passa al Parlamento: "Noi tenteremo di fare questo. Dopo di che c'e' la saggezza del Parlamento e assecondare la saggezza del Parlamento credo sia anche questa democrazia". Una saggezza che, al momento, si e' espressa in cifre: 336, quanti sono stati i voti per Sergio Mattarella.

Quirinale, Forza Italia si asterrà a settima votazione

Fi ha deciso, a quanto si apprende, che si asterrà nella settima votazione a Montecitorio.

Quirinale, Letta: Salvini ha creato un cortocircuito

"Si è ragionato di vari nomi, tanti, dal nome di Draghi, a Mattarella, la Cartabia, la Severino, la Belloni e gli altri come Amato e Casini. Attorno a tutti questi nomi si è cominciato a discutere. Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua. Appena ciò è accaduto Salvini è uscito con la solita logica del 'sono io che do le carte'. Questo ha creato un cortocircuito anche coi Cinque Stelle". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, aprendo l'assemblea dei grandi elettori Dem. "Appena Salvini ha parlato ho capito che l'ipotesi a cui faceva riferimento sarebbe stata bruciata - ha aggiunto -. A causa di questo metodo".

Quirinale, per M5s astensione o bianca

Astensione o scheda bianca: sono le indicazioni per i grandi elettori M5s arrivate in occasione dell'assemblea congiunta riunita questa mattina alle 8,45.

Quirinale, Letta: passaggi delicati, serve responsabilità

"Siamo di fronte a passaggi delicati dai quali dipende non solo il futuro nostro, del nostro partito, ma anche del paese, abbiamo addosso gli occhi degli italiani ed e' molto importante comportarci con responsabilita'". Lo ha detto il segertario Pd, Enrico Letta, nel corso della riunione dei grandi elettori Pd, alla Camera. "Per fortuna che c'e' il Pd e per fortuna che c'e' l'unita' del Pd", ha aggiunto Letta fra gli applausi. "Se ognumo di noi guarda il mosaico, ognuno vede singoli pezzetti, ma se guardiamo il film emerge che la complessita' che vedevamo all'inizio non era un racconto, ma era legata alla sovraposizione di perimetri diversi fra maggioranza e coalizioni, e far si' che i due perimetri si sovrappongano", ha avvertito Letta. "L'intero sistema politico e istituzionale del Paese si regge attorno a un vertice che fa del capo dello Stato e del capo del governo due figure sopra la mischia che, in questo momento, rappresnetano questa eccezionalita' del sistema. Un sistema che non ha alcuna maggioranza in questo Parlamento. Purtroppo lo avevamo detto all'inio e ci sono voluti cinque giorni perche' questo fosse visibile. Se fossi stato nei vostri panni avrei guardato ai generali e avrei detto ma che c...stanno facendo? Pero' avete capito facilmente che e' stato tutto un gioco di surplace decisivo perche' il risultato di ieri mattina andasse li' dove doveva andare. I capigruppo sono riusciti a condividere con voi la strada per tornare alla casela di partenza".

Quirinale, con lo scrutinio di oggi è la quinta elezione più lunga. Servono 505 voti per la maggioranza

Con la giornata di oggi l'elezione per il presidente della Repubblica del 2022 diventa la quinta elezione piu' lunga della storia repubblicana. I grandi elettori hanno impiegato più tempo solo per scegliere Giuseppe Saragat (13 giorni), Giovanni Leone (16 giorni), Sandro Pertini (10 giorni) e Oscar Luigi Scalfaro (12 giorni). Se anche fosse eletto oggi il nuovo inquilino del Quirinale saremmo gia' al sesto giorno superando per durata l'elezione di Antonio Segni, Giorgio Napolitano, primo e secondo mandato), Sergio Mattarella, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi e le due elezioni lampo di Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi. Ma incrociando precedenti e cabala, si puo' ricordare che al settimo e ottavo scrutinio mai nessun presidente è mai stato eletto. Senza attendere le 21 e 23 votazioni che portarono Saragat e Leone al Colle, o le sedici che servirono per individuare Pertini e Scalfaro, chi non fu eletto alla quarta o alla sesta votazione dovette attendere la nona (Segni). Una delle regole della Prima Repubblica, infatti, era che gli strascichi delle candidature tentate e fallite portavano inesorabilmente a un avvitamento, tocca ora ai grandi elettori del 2022 evitare l'avvitamento e sfatare la cabala. La maggioranza richiesta e' quella assoluta, pari a 505 voti.