Quotidiani, in calo le vendite di Repubblica. Cresce La Verità di Belpietro

Quotidiani, in calo a ottobre Repubblica, La Stampa e Il Giornale

Ottobre piuttosto stabile per i quotidiani, tranne per Repubblica. I dati Ads sulla diffusione dei quotidiani vedono il Corriere della Sera al primo posto con 262.322 copie vendute, segnando lo 0,23% in meno rispetto a settembre. A seguire, il giornale diretto da Fabio Tamburini, il Sole 24 Ore che, rispetto al mese scorso guadagna l’1,99% registrando le 132.572 copie vendute.

Al terzo posto troviamo invece Repubblica. Il quotidiano di casa Gedi a ottobre ha perso ben il 4,47% diffondendo 131.007 copie. Successivamente è il turno della Stampa di Giannini che rispetto a settembre perde il 2,67% portando il risultato a 94.409 copie.

Cresce, invece, il Messaggero che a ottobre “porta a casa” 69.710 copie superando il mese di settembre dell’1,62% rispetto a settembre. A perdere è anche il Fatto Quotidiano che, seppur di poco, lascia sul campo lo 0,82% rispetto al mese scorso con 52.807 copie vendute.

Passando a La Verità, il quotidiano edito e diretto da Maurizio Belpietro, la crescita è esigua, ma c’è. Infatti, le copie vendute sono ben 36.230 a ottobre, in crescita dello 0,23%. Infine, chiude la classifica il Giornale di Paolo Berlusconi. Il quotidiano edito da Società Europea di Edizioni raggiunge le 32.027 copie lasciando sul campo il 2,61% rispetto a settembre.