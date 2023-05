Quotidiani, La Verità di Belpietro torna a calare. Compleanno amaro per il direttore

Quotidiani, La Verità di Belpietro torna a calare

Marzo si tinge di rosso. Seppur leggero, i principali quotidiani nazionali hanno visto un calo generale delle vendite. A partire dal Corriere della Sera, comunque primo della classe. Il colosso di Urbano Cairo ha registrato 250.098 copie vendute contro le 255.866 di febbraio (-2,25%).

In calo anche Repubblica che, a marzo, passa da 153.683 copie vendute a 153.406 in flessione dello 0,18%. Rimanendo in casa Gedi, anche La Stampa perde copie registrando 88.993 vendite rispetto alle 90.501 del mese precedente.

In leggera flessione anche il Sole 24 Ore. Il giornale economico di Confindustria “porta a casa” infatti 132.616 copie contro le 133.188 di febbraio (-0,43%). A seguire, anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio perde colpi e passa dalle 50.126 copie vendute di febbraio a 49.686, in flessione dello 0,88%.

Da parte sua, anche il Messaggero lascia sul campo qualche copia e totalizza 67.161 vendite a marzo, in flessione dello 0,72% rispetto al precedente risultato di 67.650.