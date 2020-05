Quotidiani online: Lettera43 chiude i battenti, lo ufficializza News 3.0

Chiude il quotidiano diretto e fondato da Paolo Madron Lettera43, a renderlo ufficiale in una nota il Cda di News 3.0.

Dopo diverse ipotesi avanzate sulla possibile chiusura, arriva la conferma di sospensione del giornale online a partire dal 15 maggio. Tra le motivazioni emerge la decisione del finanziere Matteo Arpe, che controlla l'editrice tramite Sator, ritenendo il media non più sostenibile economicamente anche a causa dell'emergenza coronavirus.

Con la sospensione dei servizi di Lettera43 viene tagliato il cordone che collega il fondatore Paolo Madron, che oltre ad aver rivestito la carica di direttore del giornale, è stato amministratore delegato e presidente di News 3.0.

Rimane incerto il destino dei 13 giornalisti di redazione, come anche quello della testata in attesa di un acquirente che se ne faccia carico. Lettera43 continua a costituire un valido riferimento del mondo dell'editoria italiana, mentre News 3.0 mantiene la partecipazione di Studio Editoriale, pubblicando Rivista Studio, Undici e VO+, producendo attraverso MoSt contenuti per altri importanti brand.