Radio a gennaio 2024 adv boom: raccolta pubblicitaria a +21,7%. I trend

Radio a gennaio 2024 advertising boom: raccolta pubblicitaria a +21,7%

Il 2024 parte in quinta sul fronte degli investimenti pubblicitari che registrano una crescita a due cifre per la radio. Secondo i dati dell’Osservatorio Fcp-Assoradio, coordinato dalla società Reply, è +21,7% sul fronte advertising a gennaio.

Raccolta boom e la neo Presidente di Fcp Assoradio Monica Gallerini ha sottolineato come nel primo mese dell’anno si sia assistito ad “un incremento significativo nella raccolta pubblicitaria per quasi tutti i settori merceologici, consolidando quindi il trend di crescita del mezzo radiofonico del 2023”.

Radio, adv boom a gennaio. Insezionisti pubblicitari +25%

Le performance più interessanti tra le varie categorie nei settori Automotive, Telecomunicazioni, Alimentari, Turismo e Viaggi, Tempo Libero, Farmaceutici e Gestione casa.

“Sono cresciuti in maniera importante sia per numero di annunci, in aumento del 25%, sia per numero di inserzionisti, a +20%. Gli ottimi risultati del 2023, e di questo gennaio 2024, sono la testimonianza di come gli inserzionisti vedano nella radio uno straordinario motore di crescita, riconoscendone la reach elevata, la fedeltà d'ascolto e l'efficacia sia riguardo alla call to action sia relativamente alla share of mind delle marche", conclude la Presidente Gallerini.