Radio, cresce la fiducia e gli investimenti pubblicitari: +26,5% a marzo 2021

Dopo un anno di difficoltà dovuto alla pandemia da Covid, torna a crescere l’investimento pubblicitario nel mezzo radiofonico: a marzo 2021 segna un +26,5% rispetto a marzo 2020.

“Gli investitori stanno ridando fiducia al mezzo radiofonico”, commenta Fausto Amorese, presidente di Fcp Assoradio, “consapevoli del ruolo fondamentale che esso riveste all’interno del media mix pubblicitario. Nel frattempo la federazione sta moltiplicando gli sforzi per rappresentare al meglio le valenze della radio e la sua capacità di evolvere in parallelo ai cambiamenti sociali e tecnologici”.

Il 15 aprile si è svolta la prima sessione di Radiocompass 2021, arrivata alla quinta edizione organizzata da FCP Assoradio in partnership con Mindshare e con il contributo tecnico di Special Glue. In questo primo appuntamento dal titolo La Radio Rende, si è discusso dell’efficacia delle campagne radiofoniche, anche in termini di “drive to store”, concetti divulgati attraverso un efficace mix di contenuti: dati di scenario e case history di successo.

Il 6 maggio dalle 10:00 alle 11:00 si terrà il secondo incontro, La Radio Costruisce, che metterà in evidenza il ruolo della radio nel contribuire a costruire e consolidare la brand awareness e la brand equity di marca. Il terzo e conclusivo incontro si terrà invece il giovedì 27 maggio. La Radio Innova, si concentrerà sulle prospettive legate al futuro della radio. Sarà anche l’occasione per celebrare e premiare le migliori campagne radiofoniche degli ultimi diciotto mesi, insieme ai conduttori radiofonici più noti ed amati dai 34 milioni di ascoltatori giornalieri”.