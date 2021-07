Raffaella Carrà, la sua vita diventerà una serie tv. "Ma chi la interpreta?"

Raffaella Carrà, la sua vita in una serie tv. "Ma chi la interpreta?"

Raffaella Carrà è scomparsa da pochi giorni ma il suo ricordo resterà vivo a lungo, tanto che per omaggiare la sua grandezza si sta già pensando ad una serie tv che racconti la sua vita e la sua carriera. "In un prossimo futuro i produttori cercheranno di raccontare in una serie la grande storia professionale e umana di Raffaella - dice al Messaggero Giancarlo Leone, ex dirigente Rai e presidente di Apa (Associazione italiana dei produttori di audiovisivo), dal summit dei produttori di Matera. Credo che presto ce lo chiederanno anche dalla Spagna e dall'Argentina, dove è amatissima".

"Sarebbe interessante riflettere - prosegue Leone al Messaggero - sul ruolo che ha avuto, raccontando la storia della tv italiana attraverso la sua vita. Il vero problema è trovare un'attrice che possa interpretarla, anche nel caso di una coproduzione, dovrebbe essere un'italiana. Ma in questo momento non mi viene in mente nessuno che possa credibilmente incarnarla da giovane".