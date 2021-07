Raffaella Carrà, patrimonio da spartire in assenza di figli: ville, soldi e…

Raffaella Carrà, patrimonio da dividere tra nipoti e…

La Raffa nazionale ci ha lasciati orfani da pochi giorni e, in attesa dei funerali, si parla già della sua eredità. Poco delicato, forse, ma la domanda è legittima: a chi andrà tutto il patrimonio, visto che Raffaella Carrà non si era mai sposata e non aveva avuto figli?

Non si sa se la conduttrice abbia fatto testamento, ma i beni da dividere sono molti e di gran valore: una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa nel cuore del Monte Argentario, a Cala Piccola, vicino a Porto Santo Stefano, un'altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in provincia di Siena, oltre a un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i grandi guadagni (negli anni Ottanta c’era stata un’accesa polemica con Bettino Craxi che le aveva anche chiesto di ridursi lo stipendio ma lei, aveva poi dichiarato, guadagnava bene, sì, ma perché si dava un gran da fare).

Due i suoi compagni storici più conosciuti: Enrico Boncompagni, che però è deceduto, e Sergio Japino, che invece ha dato la notizia della morte di Raffaella Carrà. Nell’annuncio, Sergio ha nominato anche Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, i figli di Enrico a cui Raffaella aveva fatto un po’ da mamma, come avevano raccontato gli stessi ragazzi, ma anche Matteo e Federica, nipoti diretti di Raffaella. I due, infatti, sono i figli del fratello di lei, che Raffaella aveva in custodia dopo la sua morte.





Renzo Pelloni (Raffaella Carrà è infatti lo pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni) è venuto a mancare nel 2001 all'età di 56 anni, lasciando i figli alla sorella. "Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c'è più. Mi danno un certo da fare! - aveva detto la Carrà. “Faccio da babbo invece che la mamma".

In assenza di testamento anche loro rientreranno nella divisione dell'eredità. La conduttrice televisiva aveva poi in attivo diverse adozioni a distanza, impegnata com’era in numerose operazioni umanitarie in giro per il mondo.