Rai 1: "Da noi...a ruota libera" ospiti stellari. Fialdini cala l'asso

“Da noi…a Ruota Libera” il programma di Francesca Fialdini in onda domenica 19 maggio alle 17.20 su Rai1 avrà in studio Fiorella Mannoia, una delle artiste italiane più amate, che presto debutterà con il suo nuovo progetto live, “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra”

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini anche Tiberio Timperi, giornalista e conduttore di tanti programmi di successo, è tutti i giorni su Rai2 alla guida de “I Fatti Vostri”.

E poi Paolo Fox svelerà l’oroscopo dell’estate e quello che le stelle riserveranno ai vari segni zodiacali nei prossimi mesi.

Infine, Federico Ielapi, giovane attore di talento che, a soli 13 anni, ha già collaborato con nomi molti importanti, lavorando tanto al e in tv, in serie come “Don Matteo”.