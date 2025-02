Rai1 dopo Sanremo 2025 cala i jolly anti-Mediaset: Miss Fallaci (Miriam Leone), Imma Tataranni 4 e poi...

Ascolti tv, Sanremo 2025 record per Rai1 che riparte con Alberto Angela sulle orme di Montalbano

Il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti è stato un trionfo per Rai1. Chi temeva a un calo dopo i successi in serie di Amadeus, è stato smentito: questa edizione la si è vista volare altissimo a suon di share pazzeschi (la finale che ha incoronato Olly al 72,7% con 13 milioni di spettatori). Ma la kermesse canora è ormai archiviata, dopo una settimana di dominio si torna al duello da pari a pari contro Mediaset.

Rai 1 post Sanremo 2025? I jolly anti-Mediaset: Miss Fallaci (Miriam Leone) e Imma Tataranni 4

Rai1 punta a ripartire subito in quinta. Oltre ad un Alberto Angela in onda lunedì con lo speciale “Ulisse – La Sicilia di Montalbano” sui luoghi di una delle serie tv più amate di sempre (e celebrando i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri), arrivano due fiction molto attese.

La prima è una novità: Miss Fallaci con Miram Leone nei panni della celebre giornalista con la New York degli Anni 50 a far da sfondo alla storia. "Oriana ha avuto una vita esemplare che vale la pena di studiare. Lei non si definiva femminista, ma secondo me non c’è cosa più femminista di una donna indipendente che porta avanti il suo pensiero, la sua passione e il suo lavoro", ha detto Miriam Leone in una recente intervista a Vogue Italia. "Oriana ha vissuto la “non maternità” come un grandissimo dolore, lo si evince nel meraviglioso libro Lettera a un bambino mai nato. Mi chiedo cosa avrebbe detto o fatto oggi in proposito…Ogni storia è diversa ma quello che mi sento di dire alle ragazze è che bisogna informarsi, sul proprio corpo e su come cambia, anche quando un figlio non lo si vuole". La data di partenza? Martedì 18 febbraio in prima serata su Rai1.

Domenica 23/2 torna Imma Tataranni 4 impersonata da Vanessa Scalera - reduce da "Qui non è Hollywood" e prossimamente in "Storia della mia famiglia" dal 19 febbraio sempre su Netflix - il personaggio (un sostituto procuratore) ispirata ai fortunati gialli di Mariolina Venezia. Nel cast Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, e Barbara Ronchi. La serie, con la regia di Francesco Amato, andrà in onda in 4 serate da 100 minuti. Si tratta di una co-produzione Rai Fiction – Ibc Movie – Rai Com con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucania Film Commission.

Da segnalare poi mercoledì il docu 'Edoardo Bennato. Sono solo canzonette', la chiusura della stagione di 'Un passo dal cielo 8' giovedì 20 febbraio (con Giusy Buscemi e Enrico Ianniello), mentre il venerdì e sabato tornano i classici show interrotti nella settimana di Sanremo 2025, 'The Voice Senior' con Antonella Clerici (i giudici: Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté) e 'Ora o mai più' di Marco Liorni in diretta dal Nomentano 5 - Studi Televisivi Fabrizio Frizzi.