Accordo Rai-Miur. Anzaldi: "Ennesima prova di disprezzo per il Parlamento"

Coronavirus. La notizia della firma di un protocollo d'intesa tra l'Ad Rai Fabrizio Salini e la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che ha appena annunciato la chiusura a tempo indeterminato delle scuole, ha sollevato un moto d'indignazione da parte del Segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi (Italia Viva), che in un post su Facebook ha dichiarato: "Dopo settimane di immobilismo e di sordità alle richieste di mettere davvero la Rai al servizio dei milioni di bambini costretti a rimanere a casa, oggi l'Ad Rai Salini e la ministra della Scuola Azzolina hanno firmato un protocollo di intesa senza darne alcuna informazione alla commissione di Vigilanza".

Ma, a conti fatti, l'organo di cui l'On. Anzaldi è Segretario non era l'unico all'oscuro dell'accordo. Come prosegue infatti il Deputato di Italia Viva:,il protocollo d'intesa Rai-Miur non era noto "nemmeno alle stesse forze di maggioranza, che oggi in commissione non ne sapevano nulla (compreso il Movimento 5 stelle). Ennesima prova di disprezzo per il Parlamento dalla Rai e dal Governo".

Il Segretario della Commissione di Vigilanza si era attivato fin dall'inizio del lockdown affinché la Rai cambiasse i propri palinsesti per incontrare le esigenze dei tanti ragazzi rimasti a casa per la chiusura delle scuole, ora - come scritto scopra - decretata a tempo indeterminato.