Rai, aperta una procedura disciplinare su Corsini per le parole ad Atreju

Rai, aperta una procedura disciplinare su Corsini per le parole da militante ad Atreju

La Rai ha aperto una procedura disciplinare nei confronti del Direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini, in seguito alle dichiarazioni rese da quest'ultimo ad Atreju. Lo si apprende da ambienti Rai.

Le stesse fonti fanno notare una profonda irritazione per le inopportune dichiarazioni rilasciate dal manager di Pino Insegno sulla conduzione del programma 'L'Eredità'. Così come al 7mo piano ci si stupisce delle dichiarazioni in libertà sui social riferite a 'Report', perché "nessuno - si fa notare - ha mai pensato di sospendere la puntata in onda questa sera".