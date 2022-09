Rai, bene Maggioni con lo Speciale TG1 sulla Regina. E FdI vuole i Tgr

Rai, il punto pre-elezioni: Meloni vuole sfilare il TGR a Salvini. Lo Speciale del Tg1 sulla Regina fa sorridere Rai Pubblicità

Lo Speciale del Tg1 andato in onda ieri sera, giovedì 8 settembre, ha dominato la scena televisiva sia per le capacità professionali dimostrate da Monica Maggioni di sapere gestire tecnicamente ed emotivamente un evento di tale portata, tra l'altro sciorinando una volta di più un perfetto inglese, sia per il notevole sforzo produttivo dimostrato dal Tg dell’ammiraglia Rai.

Senza nulla concedere al trash, alle risse, alle contrapposizioni sterili. Funzionava il duetto con Marco Varvello e la sinergia con gli inviati internazionali. L'ottimo risultato ha addirittura sopravanzato le stime di Rai Pubblicità. Maggioni si è portata a casa 2.273.000 spettatori con il 13,7% di share e punte del 16%, lasciando indietro la concorrenza e identificando alla perfezione il mantra del servizio pubblico.

FdI punta alla TGR. I presidi territoriali della Rai non possono essere lasciati a giornalisti più vicini alla Lega. Si parla di un putsch che potrebbe materializzarsi subito dopo le elezioni. Non sarà facile dati gli ottimi risultati di Alessandro Casarin che anche ieri ha ottenuto 2.091.000 spettatori col 18.2%) di share nell’edizione pomeridiana e 2.026.000 spettatori con il 13.1% di share in quella serale. Ma Giorgia Meloni è determinata: "Per noi la TGR è più importante del Tg1", avrebbe detto chi le è vicino.

Attesa per Pierluigi Diaco che lunedì 12 settembre alle 15:15 su Rai 2 partirà con “BellaMa’”, un format quotidiano impegnativo che si avvarrà del solido traino di “Ore 14” condotto dal confermatissimo Milo Infante. Ci sono state alcune critiche preventive ma come sempre per quel tipo di strisce ci vuole tempo... Certo, ci sarà la guerra degli ascolti con la Bortone su Rai 1, ma Diaco uno spazio se lo può ricavare, mestiere ne ha da vendere. Sondaggio: chi sono i conduttori più amati dai gay? Senio Bonini, in forza al Tg1 Mattina, e Marco Sabene, alla guida del Tg2 Post.