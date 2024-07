Rai, Bortone e lo specchio di Pistoletto: "Se l'è portato a casa sua". Nuova polemica

Rai, nuova polemica su Bortone: "Si è portata a casa lo specchio firmato dall'artista Pistoletto"

Un nuovo caso mina le serene acque di viale Mazzini. Ancora una volta, la controversia vede protagonista la giornalista Serena Bortone e l'artista Michelangelo Pistoletto, uno dei nomi di spicco nell'arte contemporanea, le cui opere possono raggiungere valori di oltre 3 milioni di euro.

Il caso è emerso a marzo 2023, durante un episodio de "Domani è un altro giorno", condotto da Bortone su Rai 1 fino alla sua sostituzione con Caterina Balivo. In quell'occasione, la giornalista passò uno specchio all’artista Pistoletto, che si trovava su un tavolino, chiedendogli di dimostrare un'operazione artistica.

Pistoletto, noto per utilizzare gli specchi nelle sue opere, ha illustrato graficamente il suo famoso lavoro "Terzo Paradiso", una reinterpretazione del simbolo dell'infinito che in questa opera presenta tre anelli invece di due.

"Ogni cosa può trasformarsi in un'opera d'arte. Questo specchio poi me lo porto a casa, è mio", esclamò Bortone in diretta, anticipando le obiezioni. Pistoletto rispose con tono scherzoso: "Il prezzo poi lo vediamo".

La questione sembrava conclusa, ma successivamente è emerso che Bortone aveva effettivamente portato lo specchio a casa, esponendolo nel suo salotto come documentato da una foto pubblicata da La Repubblica. Questo ha riacceso le polemiche in Rai, specialmente alla luce del contratto che impone ai dipendenti di non sfruttare la propria posizione per ottenere vantaggi indebiti.

Nonostante lo specchio fosse di proprietà di Bortone, perché quelli disponibili in Rai erano troppo piccoli per l'uso previsto, il fatto che Pistoletto l'abbia modificato potrebbe averne aumentato notevolmente il valore. Nonostante i malumori interni, la Rai non ha intrapreso azioni, e l'entourage della giornalista rimane tranquillo, evidenziando come le sue intenzioni fossero state chiaramente espresse in diretta.