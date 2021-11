Rai, Bruno Vespa potrebbe andare a Mediaset. Trattativa segreta con Berlusconi

Rai, Vespa tratta con Berlusconi il clamoroso passaggio a Mediaset

La notizia se confermata avrebbe del clamoroso. Bruno Vespa starebbe trattando il suo passaggio dalla Rai a Mediaset. L'indiscrezione - si legge sul Messaggero - circola tra i palazzi romani. Le trattative, segretissime, si starebbero svolgendo com'è logico ai massimi livelli. Berlusconi-Confalonieri-Gianni Letta, per intendersi. Pochi, pochissimi, i dirigenti che sono stati messi a conoscenza del negoziato, gestito con cautele degne di un trattato internazionale Usa-Cina. Dall'entourage delle tv berlusconiane ammettono solo che «contatti ci sono stati», ma non smentiscono.

C'è da credere - prosegue il Messaggero - che la nomina appena arrivata di Mario Orfeo alla direzione degli Approfondimenti, di cui fanno parte tutti i talk della tv pubblica a cominciare proprio da Porta a porta, potrebbe aver contribuito a sua volta a mettere in moto il cambiamento. Se il clima è questo l'idea del divorzio non sembra più lunare. E infatti lui, Vespa, a sua volta non smentisce. Cerca le parole con cura e poi la mette così: «Finché mi trattano bene in Rai, resto». E Mediaset, direttore? Risposta: "A Mediaset sono molto gentili".

LEGGI ANCHE

Mediaset, chiesta archiviazione per Bollorè e de Puyfontaine