Mediaset, chiesta archiviazione per Bollorè e de Puyfontaine

Le indagini su Vivendi si erano già chiuse a dicembre 2020

Depositata la richiesta di archiviazione da parte del pm Silvia Bonardi per le posizioni di Vincent Bollorè e Arnaud de Puyfontaine nell'inchiesta che vedeva i vertici di Vivendi indagati per manipolazione del mercato e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in seguito alla scalata a Mediaset dell'autunno 2016.

Le indagini, avviate a fine 2016 su denuncia di Fininvest e Mediaset dopo che Vivendi era salita fino alle soglie del 30% nel capitale del gruppo televisivo italiano, si erano chiuse a dicembre 2020. Nel maggio scorso è nel frattempo arrivato l'accordo di pace tra i due gruppi sui diversi contenziosi in essere e sulla progressiva riduzione della presenza di Vivendi nell'azionariato di Mediaset.