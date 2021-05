Rai, Capitanio (Lega): "L''azienda querela Fedez"

SCHIAFFO 4 - Fedez&Ferragni. Il cantante e la sua compagna, regina del web, fanno la lista di nozze solidale per aiutare chi sta in difficoltà. Ottima operazione di immagine. Visto il buon cuore e gli sterminati spazi della loro abitazione milanese, potrebbero fare di più. Far salire in casa qualcuno dei senzatetto che dormono sotto.

"Apprendiamo oggi che la Rai ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in relazione all'illecita diffusione dei contenuti dell'audio e alla diffamazione aggravata in danno della società e di una sua dipendente avvenuti in occasione del concerto del 1 Maggio'". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e capogruppo in Vigilanza Rai, in merito alla risposta alla interrogazione in Vigilanza sulle polemiche legate al concerto del Primo Maggio.