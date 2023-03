Che tempo che fa chiude, arriva Giletti. Il volto La7 non smentisce ad Affari

La Rai chiude Che Tempo che Fa. E al posto di Fazio arriva Giletti

"Che tempo che fa" verso l'addio alla Rai? Il contratto di Fabio Fazio sarebbe in scadenza e, secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovo sarebbe tutt'altro che scontato per il conduttore di Rai3. Ma c’è di più. Infatti, sono già in circolo le voci su chi potrebbe ereditare lo spazio situato nella prima serata della domenica di Rai3. Ed è qui che la notizia ha del clamoroso.

Il principale nome è quello di Massimo Giletti, “volto” di Non è l’Arena in onda su La7, anch’esso nel prime time domenicale. A sganciare la "bomba" è TvBlog.

Per fare chiarezza sulla vicenda, Affaritaliani.it ha interpellato proprio Giletti il quale ha risposto con un secco: "Non posso dire niente, ho risposto solo perché sono cortese...". Ma a legittimare i sospetti sulla questione è proprio questa mancata smentita.

Il futuro di Fazio se arriva Giletti

Nel caso le indiscrezioni si dovessero concretizzare, Fazio avrebbero già un piano B. Se lasciasse davvero la Rai, infatti, il conduttore potrebbe forse cogliere la palla al balzo per entrare in Discovery sul canale Nove.