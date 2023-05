Rai, confermati Report e Chi l'ha visto. Dubbi su Cartabianca, ecco perché

Rai, ecco i programmi già confermati per il prossimo autunno. Ma spunta il dubbio su Cartabianca

Da “Report” a “Chi l’ha visto”. Il nuovo Ad della Rai Roberto Sergio, nominato ufficialmente oggi, lunedì 15 maggio, ha già annunciato all'interno del Cda la conferma di alcuni programmi in onda dal prossimo autunno.

Le trasmissioni confermate, secondo quanto si apprende, per ora sono: “Chi l'ha visto”, in partenza il 6 settembre; “Cartabianca”, al via il 7 settembre; “Report” dal 23 ottobre; “Fame d'amore” dal 13 ottobre.

Emerge però il dubbio sul programma condotto da Bianca Berlinguer. “Cartabianca”, infatti, è previsto per il 7 settembre. Nessun problema, se non fosse che si tratta di un giovedì e non del solito martedì cui era solito andare in onda il talk-show di Rai 3. Staremo a vedere se verrà effettivamente confermato questo cambio nel palinsesto o si tratta solo di una questione temporanea.

Ma non è finita qui. Conferme anche per “Linea Verde”, “Linea Verde Life”, “Mezz’ora in più”, “I Fatti Vostri”, “Tv Talk”, “Ossi di Seppia” e “Il segno delle donne”. Ancora ignote le date di partenza.