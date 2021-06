Rai, Di Bella corre verso la presidenza. Senato, fissato voto per cda: il 7/7

Rai, Di Bella corre verso la presidenza. Senato, fissato voto per cda

Il governo Draghi lavora su più fronti, da una parte c'è da affrontare la pandemia da Coronavirus e le sue conseguenze in campo sanitario, con grande attenzione rivolta alla campagna vaccinale. Dall'altra si deve fronteggiare la crisi economica e qui tutto l'impegno è concentrato sulle risorse provenienti dall'Europa per il Recovery Fund. Ma il premier ha fretta anche di risolvere la questione nomine nelle partecipate. Si sta per definire in tal senso - si legge sul Sole 24 Ore - il prossimo cda della Rai. Intanto, sono date in ascesa le quotazioni di Antonio Di Bella per la presidenza.

Il senato, infatti, ha calendarizzato per il prossimo 7 luglio il voto per le nomine dei 4 consiglieri che entreranno nel consiglio d'amministrazione della tv pubblica, attraverso la nomina parlamentare. L'ufficialità - prosegue il Sole - dovrebbe arrivare con la capigruppo del prossimo 30 giugno. Su almano 3 dei 4 nomi da scegliere l'intesa sembra trovata. Igor De Biasio (Lega), va verso la riconferma. Poi dovrebbero entrare Francesca Bria (Pd) e Luigi Di Majo (M5s). Mentre resta incerta la riconferma di Giampaolo Rossi di Fdi.