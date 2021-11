Rai, donne ai vertici. Maggioni, Sala e De Stefano verso le direzioni dei tg

Rai, domani le nomine dell'ad Fuortes a Napoli. Maggioni verso il Tg1

L'ad della Rai Carlo Fuortes ha scelto Napoli per svelare le sue decisioni per i nomi da mettere ai vertici dei telegiornali. Il consiglio d'amministrazione è stato convocato per domani, ma ancora - si legge sul Corriere della Sera - non c'è certezza sui ruoli. Potrebbe essere mantenuta da Fuortes la promessa sulle donne, tre su quattro dovrebbero appartenere al gentil sesso. Meno, quella di lasciare i partiti fuori dalla porta. Dopo un confronto finale che si sarebbe svolto a Palazzo Chigi per ricomporre tutte le richieste avanzate dai partiti, Monica Maggioni, inviata di guerra e già presidente della Rai, risultava in pole position per la prima direzione femminile del Tg1, sostenuta dall’apprezzamento del premier e da ampi appoggi politici.

Forte - prosegue il Corriere - anche la candidatura di Simona Sala, già vicedirettrice del Tg1 e direttrice del Giornale Radio Rai e di RadioUno, che il totonomine a ieri sera dava al Tg3, con il consenso di Pd e M5S, al posto di Mario Orfeo. Vanno verso la conferma Gennaro Sangiuliano (Tg2) in quota Lega ma gradito anche a parte della sinistra, Antonio Preziosi (Rai Parlamento) e Alessandro Casarin (TgR). Per la direzione di RaiSport resta caldo il nome di Alessandra De Stefano.

