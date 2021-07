Rai: ora Sangiuliano a Rai1 e Mellone a Rai2. Doppio colpo di Giorgia Meloni

Il governo Draghi ha scelto. Il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei ministri Carlo Fuortes nuovo ad (con la Lega di Salvini che sarebbee stata contraria a questa nomina) e Marinella Soldi presidente.

E ora si apre la partita per i direttori. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it è forte il nome di Gennaro Sangiuliano come direttore di Rai1 (attualmente è a capo di Rai2), mentre sulla seconda rete di viale Mazzini il candidato potrebbe essere Angelo Mellone (ora Vice Direttore Rai1), giornalista, editorialista (autore e conduttore di programmi radiofonici-televisivi e scrittore che ha pubblicato diversi libri legato alla destra e al mondo di politica (senza dimenticare diversi romanzi di successo). Per Marsilio ad esempio ha curato Intervista sulla destra sociale (2002) e La destra nuova (con A. Campi, 2009), ha scritto Di’ qualcosa di destra. Da «Caterina va in città» a Paolo Di Canio (2006), Cara Bombo. Berlusconi spiegato a mia figlia (2008) e Romani. Guida immaginaria agli abitanti della Capitale (2012).

Si tratterebbe di un doppio colpo targato Giorgia Meloni. Un successo per Fdi, mentre la Lega resta 'ferma' al palo. Voci, indiscrezioni: si apre la partita dei direttori e le decisioni definitive dovrebbero essere prese con l'autunno.