Rai, Drusilla Foer salta la conduzione di "Ci vuole un fiore" con la Fialdini

Drusilla Foer, ribaltate le anticipazioni: non sarà a "Ci vuole un fiore" su Rai1 insieme a Fialdini, Gabbani e Frassica

Drusilla Foer non parteciperà a “Ci vuole un fiore”. Il programma, in onda prossimamente in prima serata su Rai1, condotto, secondo i rumor degli ultimi giorni, da Francesca Fialdini accompagnata dal cantante Francesco Gabbani e il comico Nino Frassica, stravolge le anticipazioni e rivela l’assenza della nobildonna alter ego di Gianluca Gori.

Stando a quanto scrive Davidemaggio.it, il personaggio, reduce da una convincente performance al Festival di Sanremo, non farà parte del cast fisso del programma in due puntate che si occuperà di tematiche legate all’ambiente. Per lei sarebbero allo studio altri progetti televisivi, come peraltro auspicato dal nuovo direttore dell’intrattenimento di prime time Stefano Coletta.