Rai, ritorno di Diaco e Fialdini in prima serata: c'è dietro Giorgia Meloni?

Rai, Francesca Fialdini in prima serata su Rai1 con Foer, Gabbani e Frassica: scoppia il caos a viale Mazzini. C'è lo zampino della Meloni?

Il nuovo corso della Rai di Fuortes riparte da Diaco e Fialdini. E la notizia non è passata inosservata. Dopo l’annuncio del ritorno in tv di Pierluigi Diaco, con “Signora mia” nel pomeriggio estivo di Rai1 e al posto di “Detto Fatto” su Rai2, e Francesca Fialdini con “Ci vuole un fiore”, i giornali hanno scoperto le carte politiche legate al cambio di palinsesto e a un possibile caos all’interno delle mura di viale Mazzini.

Rai, cambi di palinsesti: le voci su Giorgia Meloni e l'Ad Carlo Fuortes, da Dagospia al Foglio

Dagospia.com ha provato a fare il punto della situazione, “Se la Rai vira a destra”, titola La Stampa: “Il ritorno di Diaco un'idea condivisa con il direttore del genere daytime Antonio Di Bella? No, è passata sulla sua testa perché la miglior amica dell'ex “enfant prodige” della tv, Giorgia Meloni, ha parlato direttamente con il vertice di Viale Mazzini (ovvero l’Ad Carlo Fuortes, ndr)”. A ribadire il concetto anche Il Foglio. “Diaco voluto dalla Meloni. Fuortes litiga con il PD e Meloni si allarga. Viale Mazzini anticipa la politica", titola il giornale diretto da Claudio Cerasa.

Dal punto di vista dei sondaggi, Fratelli d'Italia è a un passo dal Pd, infatti nelle percentuali supera il 20%. Come scrive ancora Dagospia, Fuortes cede all'opposizione? A Viale Mazzini la situazione non è delle più serene: prima, Endemol e Bianca Guaccero danneggiati per il rischio cancellazione di "Detto Fatto"; poi, Serena Bortone rischia di trovarsi una fascia ammaccata a settembre ma anche gli altri esponenti del partito meloniano che temono di aver finito i bonus.

Rai, Francesca Fialdini alla conduzione di "Ci vuole un Fiore" in prima serata su Rai1

Ecco, dunque, il nuovo corso della Rai di Fuortes e Di Bella che punta su Diaco ma anche su Francesca Fialdini che sbarca alla conduzione di un programma in prima serata su Rai1. La direzione “Intrattenimento” guidata da Stefano Coletta realizzerà “Ci vuole un Fiore” condotto da Gabbani, dalla stessa Fialdini e, con la presenza di Drusilla Foer e Nino Frassica.

La Fialdini era stata voluta con forza da Mario Orfeo (ai tempi direttore generale), uomo di peso in azienda, alla guida de “La Vita in Diretta”, in pochi anni ha condotto numerosi programmi: “Da noi” a “Ruota libera”, “Lo Zecchino d'Oro”, “Fame d'amore”, “Tutti a scuola”, “Premio Biagio Agnes”, “Così è la vita”, “E' l'Italia bellezza”. E questi solo per citarne alcuni, oltre ai programmi in onda su Radio 2.

